В Лельчицах на частном подворье поймали рысь

3 февраля в районный отдел внутренних дел поступило сообщение от жителя Лельчиц о том, что в хозяйственной постройке частного подворья находится рысь.

На отлов дикого животного отправились сотрудники РОВД и РОЧС, специалисты жилищно-коммунального хозяйства и Белорусского общества охотников и рыболовов. Поиски продолжались двое суток. За это время рысь охотилась на подворьях лельчан и поедала кур. Дикое животное всё же удалось отловить.

К счастью, от хищника никто не пострадал.

После отлова животное обследовали на наличие заболеваний в местной ветеринарной станции, оказали необходимую помощь и передали в Октябрьский зоопарк.