Иногда экономика требует уничтожить продукцию, а не раздать ее. Об этом, как сообщает Росбалт со ссылкой на «Интерфакс», заявил президент РФ Владимир Путин.

«Иногда с точки зрения экономики лучше что-то пустить под нож, чем просто раздать. Как это ни странно звучит. Потому что это сохранение рабочих мест, сохранение определенного уровня рентабельности производства, ценовой политики и так далее», — отметил он.

Ранее правительство РФ продлило запрет на ввоз сельскохозяйственной продукции из США, государств Европейского союза и других стран, поддержавших антироссийские санкции, до конца 2019 года.

В мае 2018 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что отменить российские контрсанкции невозможно.

«Это невозможно сделать, потому что здесь, конечно, должна быть взаимность», — пояснил он.