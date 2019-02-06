Ставка рефинансирования и ставка по кредиту овернайт сохраняются на уровне 10 и 11,5 процента годовых соответственно, ставка по депозиту овернайт повышается до 8,5% годовых с 13 февраля 2019 года.

Данные решения приняты правлением Национального банка Республики Беларусь по итогам заседания по денежно-кредитной политике 6 февраля 2019 года.

«Сохранению ставки рефинансирования и ставки по кредиту овернайт на фоне неопределенности внешних условий развития экономики способствовало преобладание факторов, обеспечивающих достижение целевого параметра по инфляции на 2019 год без изменения характера монетарных условий», — говорится в комментарии Нацбанка. — Повышение ставки по постоянно доступным операциям изъятия ликвидности банков осуществлено в рамках планомерной работы по снижению волатильности процентных ставок на кредитно-депозитном рынке и позволит усилить значимость ставки рефинансирования в трансмиссионном механизме денежно-кредитной политики».

Дальнейшие решения в области ключевых процентных ставок Национального банка будут зависеть от направленности смещения баланса между инфляционными и дефляционными факторами, также отметили в Нацбанке.

Следующее заседание правления Национального банка Республики Беларусь по денежно-кредитной политике запланировано на 3 мая 2019 года, — сообщил Нацбанк.