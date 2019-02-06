На XXVІ Минской международной книжной выставке-ярмарке презентовали экспозицию «Белорусский букварь: четыре столетия истории» и вручили факсимильное издание первого «Букваря» лучшим учителям Беларуси и авторам самых современных букварей.

Экспозиция «Белорусский букварь: четыре столетия истории» рассказывает, какими были пособия для начального обучения грамоте в разные эпохи, начиная с XVI века по сегодняшний день. На ней также представлены потомки «Букваря»: Букварь Спиридона Соболя (Куцейна, 1631), «Букварь языка славенского» (Вильнюс, 1767), буквари Тетки, Якуба Коласа, Каруся Каганца, Степана Некрашевича, западнобелорусские буквари и современные, передает БЕЛТА.

«Эта выставка — настоящий книжный форум. Мы здесь представляем самые важные книжные памятники, а также издания прошлого года, одним из которых стало факсимиле первого «Букваря». Для нас еще важно было отметить 50-летие современного букваря Анатолия Клышки, по которому учатся белорусские школьники. Национальная библиотека организовала выставку, где показала все четыре столетия букваристики», — отметил заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси Александр Суша.

Во время презентации экспозиции «Белорусский букварь: четыре столетия истории» факсимильное издание первого «Букваря» вручили авторам современных букварей Ольге Тириновой и Анатолию Клышке.

Международный научный и издательский проект по факсимильному воспроизведению первого «Букваря», созданный 400 лет тому назад в типографии Виленского православного братства Святого Духа в городке Евье, был реализован в 2015-2018 годах. В результате работы в Лондоне был найден, оцифрован и подробно описан единственный в мире полный экземпляр древнейшего «Букваря».

XXVI Минская международная книжная выставка-ярмарка проходит под слоганом «Больше чем книги» с 6 по 10 февраля в административном комплексе по проспекту Победителей, 14. На площадке около 3 тыс. кв.м представлено более 400 экспонентов от 35 стран.