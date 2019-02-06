О том, вредны или полезны яйца, спорят уже не одно десятилетие. Необходимы ли они вам в рационе — решать только вам. Однако не забывайте, что некоторым людям стоит от них отказаться, дабы сохранить свое здоровье.
1. Людям с повышенным холестерином
Ученые подтверждают, что яйца значительно повышают содержание холестерина в крови.
2. Страдающим псориазом
При этом заболевании яйца могут спровоцировать сильнейшую аллергическую реакцию. И получится, что сытный завтрак только испортит весь день.
3. Людям с проблемами пищеварения
Помните, что если у вас есть болезни кишечника, желудка, можно съедать не более 2 желтков яиц, сваренных всмятку.
4. Худеющим людям
Если вы придерживаетесь диеты, то яйца — продукт, про который вам желательно забыть. Желток очень плохо усваивается организмом, мешая вашему похудению.
5. Людям в возрасте
Яйца часто называют одним из продуктов старения. К тому же, о пользе этого продукта для людей старше 60 лет известно мало. Постарайтесь исключить из рациона по крайней мере белок.