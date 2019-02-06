В Беларуси выпускные экзамены в школах могут увязать с ЦТ. Таким образом планируется снять нагрузку с одиннадцатиклассников. Об этом сегодня на заседании коллегии Министерства образования сообщил руководитель ведомства Игорь Карпенко, передает БЕЛТА.

Минобразования вместе с учителями-практиками, методистами-учеными прорабатывает возможные подходы к изменению формы итоговой аттестации. «Думаю, что мы можем разгрузить выпускников 11-го класса, увязав по форме и содержанию выпускные экзамены со сдачей ЦТ. Но надо все внимательно взвесить и определить сроки, в которые мы можем ввести эти нововведения», — сказал министр.

«Плюс их необходимо внимательно проработать, чем и будем заниматься в этом году», — добавил Игорь Карпенко.

На коллегии министерства подводятся итоги деятельности системы образования в 2018 году, намечаются планы на текущий 2019 год. В заседании принимает участие вице-премьер Игорь Петришенко, педагоги-практики, ректоры, парламентарии.