Депутат Палаты представителей Национального собрания Анна Канопацкая в Facebook рассказала, сколько денег уходит на белорусских депутатов.

Согласно бюджету Беларуси на 2019 год расходы на содержание белорусского парламента составляют 17,49 млн рублей. Об этом сообщила. «Каждый час, включая выходные, праздничные дни, ночное время, на Нацсобрание тратится из наших карманов две тысячи белорусских рублей», — отметила она.

По ее словам, 73% этой суммы расходуется на Палату представителей, состоящую из 110 депутатов, и 27% уходят на содержание Совета Республики, включающего 64 сенатора.

Из общей суммы на зарплату депутатов Палаты представителей планируется израсходовать 4,87 млн рублей, Секретариата Палаты – 3,24 млн, членов Совета Республики – 668, 41 тыс. рублей (при том, что члены Совета Республики могут осуществлять свою деятельность без отрыва от основной трудовой деятельности), Секретариата Совета – 1,56 млн. Взносы на социальное страхование работников и служащих Нацсобрания составляют 3,41 млн рублей.

На приобретение предметов снабжения и расходных материалов для Нацсобрания планируется потратить 58,54 тыс. рублей, на командировки и служебные разъезды – 379,92 тыс., на прочие текущие расходы на закупку товаров, оплату услуг – 3,13 млн, на выплату пенсий, пособий и прочих трансфертов – 174,23 тыс.