Белорусские спортсмены Антон Кушнир и Александра Романовская квалифицировались в финал чемпионата мира по фристайлу, который проходит 1-10 февраля в Парк-Сити (США), сообщает БЕЛТА.

За свое выступление Антон Кушнир получил оценку от судей 114,60 балла, Александра Романовская — 75,60 очка. Спортсмены заняли шестые места и будут выступать седьмыми в финальной части соревнований, которая стартует ночью 7 февраля.

Их партнеры по команде Дмитрий Мазуркевич и Максим Густик, занявшие соответственно 16-е и 20-е места, не смогли пройти в финалы.

Среди мужчин лучший результат в квалификации показал атлет из Швейцарии Ноа Рот (120,81 балла), на втором месте расположился украинский спортсмен Александр Абраменко (119,03 очка), на третьей строке находится россиянин Илья Буров (116,74 балла).

У женщин захватила лидерство китаянка Ксю Ментао (85,05 очка), на второй позиции расположилась спортсменка из России Любовь Никитина (80,32 балла), третья позиция досталась австралийке Лауре Пил (80,01 очка) и китаянке Шао Ци (80,01 балла).