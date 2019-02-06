70-летняя минчанка попала на страницы модного немецкого журнала

О том, как фотографии Ольги Шатыко оказались на страницах немецкого журнала VOLANT и что подвигло белорусскую пенсионерку стать ageless-моделью, она рассказала корреспонденту агентства «Минск-Новости».

— Модели возраста 60+ в мировой модной индустрии не редкость, но для Беларуси — явление уникальное. Как у вас это получилось?

— Я всегда была человеком деятельным, и после того как несколько лет назад вышла на пенсию, себе не изменила. Стараюсь жить интересно, открыта для нового. В прошлом году начала посещать занятия в Центре активного долголетия, предлагающем различные активности для минчан элегантного возраста. Там меня пригласили поучаствовать в проекте по созданию команды ageless-моделей «Реальный возраст». Это был интересный опыт: впервые приняла участие в фотосессии, вышла на подиум на фестивале Lady Fest и выставке «СМI ў Беларусi — 2018».

Благодаря этим показам меня заметили СМИ. Вышло несколько публикаций на белорусских интернет-ресурсах и в газетах. Приняла участие в передачах на отечественном телевидении. И следом начали поступать предложения о фотосессии от молодых фотографов. Почему нет, это интересный опыт. То, что одна из съемок, авторства Александра Сущевского, недавно была опубликована в немецком журнале VOLANT, стало приятным сюрпризом. Спасибо и этому талантливому фотографу, и замечательному стилисту Настасье Шадурской.

— Ваш образ получился стильным и естественным. Известная американская ageless-модель Мэй Маск как-то говорила в интервью, что людям нравится, когда она не скрывает морщин. Скажите честно, были у вас сомнения?.

— Были. Фотографии черно-белые, довольно жесткие по отношению к модели. Они не сглаживают какие-то проявления возраста, а скорее подчеркивают их. Но, поразмыслив, все-таки согласилась. Ведь я занялась моделингом не для того, чтобы меня отфотошопили до возраста 20 лет. А в первую очередь из стремления преодолеть стереотипы в отношении людей старшего возраста, показать, что и в 70 лет можно быть жизнерадостной, творческой и интересной личностью.

VOLANT — достаточно популярный немецкий журнал моды, дизайна и фотографии. Профессиональные фотографы из разных стран присылают туда свои работы, а редакция производит отбор. Александр тоже пошел по этому пути, и мы даже удивились, как быстро ему дали положительный ответ.

— Какие получаете отзывы?

— Родным и близким мне людям фотосессия понравилась, сын разослал ссылку на нее своим друзьям. В социальных сетях подавляющее большинство комментариев также положительные. Но есть и советы больше не обращаться к этому фотографу. Удивляться нечему. Если в западноевропейских странах ценится искренность и естественность моделей, то у нас больше привыкли к приукрашенным глянцевым образам.

— Уже есть идеи новых проектов?

— Мне позвонили из модного белорусского журнала, тоже хотят сделать фотосессию. А еще я получила предложение от одного из отечественных производителей трикотажной одежды сняться в рекламе их продукции. До наших брендов постепенно доходит, что потенциальная покупательница возраста 60+ больше внимания обратит на одежду, рекламируемую моделью её лет, а не юной красавицей. Я это только приветствую, давно пора.

— Как на восьмом десятке удается так замечательно выглядеть? Помогают гены предков или это результат исключительно каждодневной работы над собой?

— В моем роду многие жили долго. Бабушка — 85 лет, папа — 82, мама — 93 года. Но, к сожалению, с качеством жизни у них было сложнее, одолевали болезни. И поэтому еще в молодости для себя решила: если судьба отпустит мне долгий век, хочу каждый день жить, а не доживать. Я за долголетие без дряхлости. Поэтому уже давно веду здоровый образ жизни.