Знаменитый и популярный интернет-мессенджер Viber получил большое обновление, в котором разработчики мобильного приложения очень сильно переработали дизайн и добавили несколько важных и интересных фишек.

Разработчики Viber отказались от своего стандартного цвета, но решили обзавестись некоторыми новыми фичами и в целом новая версия стала восприниматься легче. Скорее всего, что разработчики стремятся к лаконичности, которая характерна для интерфейсов приложений от Google.

Стоит сказать, что интерфейс изменился не только по стилю, но и функционально — теперь, в мессенджере можно получить доступ к групповым чатам и контактам из единого окна. В верхней части интерфейса встроен баланс Viber Out, а также в публичных чатах появилась возможность скрыть свой номер телефона.