В Минске 30 января в салоне троллейбуса №25 мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на несовершеннолетнюю.

Следователи разыскивают людей, которые заступились за девочку. Камера, установленная в общественном транспорте, запечатлела момент нападения.

Пьяный 51-летний мужчина напал на школьницу и нанес ей телесные повреждения. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса Беларуси («Хулиганство»).

В опубликованном видео видно, как трое мужчин заступились за девочку и дали отпор агрессивному хулигану.

СК разыскивает их и других свидетелей в рамках расследования уголовного дела.

Если вам известна какая-либо информация о происшествии, просьба позвонить по телефонам 8 (033) 662-71-86 или 8 (017) 389-55-55.

Видео: СК