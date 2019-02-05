Основной версией следствия на данном этапе является умышленный поджог, в котором подозревают жительницу дома.

Возле места пожара в Париже была задержана женщина, страдающая психическими расстройствами. Об этом во вторник, 5 февраля, сообщает BFMTV.

Прокурор Парижа Реми Хейц заявил, что, число погибших достигло восьми человек, еще более 30 человек ранены.

«На данном этапе версия, которой отдается предпочтение, — преступное действие, был арестован человек, который живет в здании», — отметил Хейц.

По информации телеканала, была арестована 41-летняя психически больная женщина. Начато расследование.