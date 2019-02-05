Неизвестный сообщил о минировании здания на улице Ленина в Минске

Аноним сообщил о минировании здания на улице Ленина в Минске, сообщили БЕЛТА в ГУВД Мингорисполкома.

«В 11.20 в милицию поступило анонимное сообщение о минировании здания по адресу ул. Ленина, 18. На месте работают сотрудники милиции, саперно-пиротехническая группа. Эвакуируются люди, ограничено движение машин», — проинформировали в милиции. В здании находятся кассы «Белавиа».

Как позже сообщили в ГУВД, сообщение о минировании здания на улице Ленина не подтвердилось.

Также в целях безопасности проводится проверка в офисе компании «Белавиа» на улице Немига, 14. Там работают сотрудники милиции, саперно-пиротехническая группа.

Фото Максима Гучека