Президент Беларуси Александр Лукашенко 5 февраля собрал на совещание экономический блок страны. По его словам, рассматриваемые вопросы будут непосредственно влиять на деловую среду в стране и касаются международного сотрудничества, взаимодействия с Европейским банком реконструкции и развития, таможенных вопросов.

Также правительство внесло предложения по повышению эффективности работы отдельных предприятий, сообщили в Администрации главы государства.

Однако, подчеркнул президент, никаких поблажек быть не должно. По его словам, руководители предприятий, которые ранее не выполнили обещанное, «пойдут в места не столь отдаленные». Александр Лукашенко отметил, что не вернули деньги в бюджет или инвестору, а бюджет за них должен сейчас платить и отвечать по их долгам. «Надо эту практику было закончить вчера», — заявил он.