Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал ужесточить ответственность в отношении руководителей предприятий, получающих господдержку.

«Хочу напомнить: никаких поблажек быть не должно. И хватит мне вносить предложения по десять раз по тем предприятиям, которые ранее не выполнили обещанное. Только после того, как (в очередной раз напоминаю) руководители (подобных предприятий — ИФ) пойдут в места не столь отдаленные, мы будем рассматривать предложения во второй и в третий раз», — сказал А.Лукашенко на совещании с правительствлм во вторник.

Его слова приводит госагентство БелТА.

«А так руководство предприятий себя прекрасно чувствует. Провалили обещанное, не вернули конкретно деньги в бюджет или инвестору, а бюджет за них должен сейчас платить и отвечать по их долгам», — заметил президент.

«Надо эту практику было закончить вчера», — подчеркнул глава государства.