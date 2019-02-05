Главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению столичной мэрии Ирина Иконостасова рассказала, каким семьям врачи предлагают платить дополнительные пособия.

Медики инициируют финансовую поддержку для молодых белорусских семей. Это призвано сделать с целью стимулирования рождения детей до двадцати шести лет.

В настоящее время, как добавила Ирина Иконостасова, возраст минчанок, которые становятся мамами в 1-й раз, составляет 27-29 лет. В итоге повторно рожают женщины уже старше 30 лет.

Главный акушер-гинеколог комитета по здравоохранению столичной мэрии: «Вносили на рассмотрение предложение, чтобы для молодых семей до 26 лет назначать дополнительное стимулирующее пособие».

Общая же тенденция такова, как в белорусской столице, так и в Европе и США, что количество рождений детей в парах, в которых возраст мам составляет от сорока до сорока пяти лет, возрастает.