Литовские спецслужбы считают Россию и союзную Беларусь главными источниками угроз.

Об этом говорится в докладе Департамента государственной безопасности (ДГБ) и второго департамента оперативных служб при Министерстве обороны Литвы.

Большая часть доклада посвящена угрозам, исходящим от России. Беларусь, по мнению литовских спецслужб, пока не может проводить полностью независимую политику из-за финансовой зависимости от России, нерешенных двусторонних проблем и отсутствия реформ государственного сектора экономики.

«Беларусь остается важнейшим союзником России», — отмечается в документе.

Литовские спецслужбы считают, что их белорусские коллеги полностью контролируются российской стороной, а российские спецслужбы бесконтрольно работают на территории Беларуси.

«Белорусские спецслужбы инструктируются российскими спецслужбами и оказывают помощь их операциям в Беларуси. На территории Беларуси российские спецслужбы неограниченно вербуют западных граждан. В результате граждане Литвы, часто посещающие Беларусь, могут стать мишенью как для белорусских, так и для российских спецслужб», — делают вывод аналитики ДГБ и военной разведки Литвы.

«Отношения между российскими и белорусскими спецслужбами остаются неравными, поскольку российские службы диктуют условия для белорусских служб», — утверждают авторы доклада.

Отдельный раздел доклада посвящен строительству БелаАЭС. Утверждается, что проект контролирует Россия и это позволит ей усилить свое влияние в регионе. Литовские спецслужбы считают, что строительство идет с нарушениями, а беларусские власти не обладают необходимой компетенцией для обеспечения надлежащего технического обслуживания строительства станции. В докладе утверждается, что Беларусь желает выйти на энергетический рынок Балтии и попытается обойти литовский запрет на покупку электроэнергии с БелАЭС через биржу электроэнергии NordPool.