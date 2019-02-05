Изменилось постановление правительства № 675 «Об утверждении Правил благоустройства мемориалов, памятников воинской славы, воинских захоронений и захоронений жертв войн». Изменения внёс премьер-министр Сергей Румас, сообщает Reformation. Сегодня их опубликовали на сайте беларуского Национального правового интернет-портала. Рассказываем, что изменилось для Куропат.

Сейчас постановление носит другое название – «Об утверждении Правил благоустройства мемориалов и памятников воинской славы, одиночных и братских могил воинов, погибших в годы Первой мировой и Великой Отечественной войн, воинских кладбищ, отдельных воинских участков общих кладбищ, мест массового захоронения гражданского населения». В его сферу влияние теперь входит урочище Куропаты под Минском. Там были обнаружены массовые захоронения расстрелянных в 1930-1940 годах. Это значит, что жертвы репрессий Сталина отныне приравнены к жертвам войн.

Также изменения предписывают властям обеспечивать охрану памятникам. Это вызвано необходимостью защитить мемориалы от возможного вандализма, ведь недавно такая история уже случилась. В Куропатах неизвестные разбили «скамейку Клинтона» и нацарапали звезду Давида на памятнике.

Бизнесу запрещается оказывать развлекательные услуги вблизи мест захоронения: по мнению чиновников, это противоречит уважительному отношению к погибшим.

Охраной будут заниматься территориальные орган внутренних дел. Им необходимо организовывать патрулирование нарядами милиции, а в случае нарушений порядка реагировать незамедлительно.