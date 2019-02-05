С 1 февраля компания Innova Tax Free ввела комиссию за выплаты по чекам Tax Free. Размер сбора составляет четыре процента от суммы выплаты, но не менее полтора и не более 10 евро. Об этом проинформировали представители Технобанка.

Ранее белорусы не платили комиссионные за данные выплаты, которые с первого февраля удерживаются с гражданина, предъявившего соответствующий чек.

Испанская компания Innova Tax Free Group работает в сфере возврата НДС иностранным туристам. Система называется Tax Free. Компания предоставляет услуги во многих европейских и азиатских странах.