Немецкие археологи обнаружили древнюю кенийскую стоянку и, изучив ее, пришли к уникальным выводам.

Древнее поселение обнаружено в цепной пещере Панга-я-Саиди, простирающейся на несколько километров.

Предметы обихода, поднятые с недр пещеры, меняют представление о ходе истории.

Оказывается, люди постепенно осваивали обработку каменя разными орудиями труда, а не совершали это «скачкообразно», как описывала теория всплеска инноваций.

Примитивным каменным инструментам, поднятым из пещеры Панга-я-Саиди, 78 тыс. лет. Лезвия и наконечники стрел как пример продвинутого орудия датируются 67 тыс. лет назад.

Также известно, что мастерить бусины из раковин и скорлупы люди начали только через две тысячи лет, еще две тысячи ушли на освоение резьбы по кости.