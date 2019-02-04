Минское «Динамо» 4 февраля принимало у себя дома московский ЦСКА.

Сегодня на льду «Минск-Арены» состоялся поединок между местным «Динамо» и «армейцами» из Москвы. Матч прошел в рамках регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Ранее до сегодняшнего матча команды уже встречались 25 раз и большую часть игр выиграли игроки ЦСКА – 20. «Зубрам» удалось одержать победу только в 5 встречах. Стоит отметить, что сегодняшняя игра с москвичами была уже четвертой за последний месяц.

Игра закончилась поражением белорусского клуба со счетом 0:3.

На 31-й минуте забил Окулов, на 33-й — Хансен, на 58-й — Шалунов. Вторую шайбу минчане пропустили, имея численное преимущество.

Минское «Динамо» занимает 22-е место из 25-ти и в плей-офф не выйдет.

Ближайший матч минчане проведут дома 11 февраля против ярославского «Локомотива».