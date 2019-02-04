Рекордный криминальный «урожай» обнаружили витебские правоохранители в одном из коттеджей в Минской области, за железными дверьми которого предприимчивые граждане выращивали, сушили и фасовали марихуану.

«Фигуранты подпольного бизнеса попали в поле зрения витебских бойцов по наркоконтролю после того, как стали расширять свой рынок сбыта высококачественной марихуаны. Мужчины предлагали к реализации на территории области крупные партии», — говорится в сообщении на официальном сайте УВД Витебского облисполкома.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Витебского облисполкома вышли на поселок в Минской области. Именно там, в коттедже с зарешеченными окнами, площадью около 200 кв. метров, предприимчивые белорусы организовали настоящую фабрику по производству наркотического средства. Во время очередного визита на «производство» они были задержаны оперативниками при поддержке ОМОНа», — проинформировали в управлении.

«За массивными металлическими дверями, которые пришлось открывать с помощью специальных инструментов, скрывались огромные теплицы. Автономная система энергообеспечения, поддерживающая в нужном режиме микроклимат, продуманный подход к агротехнике — все указывало на значительные масштабы производства», — рассказали правоохранители. «Только горшочных растений, находящихся в различных фазах роста, насчитывалось несколько сотен. Здесь же находился и готовый к реализации продукт – высушенные и измельченные шишки и листва конопли», — отметили в УВД.



Там констатировали, что выявленное производство – крупнейшее на территории Беларуси за последние годы.