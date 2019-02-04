В Чечерске мужчина отрубил бывшей жене кисть и 2 дня скрывал это

Уголовное дело возбуждено Чечерским РОСК в отношении 44-летнего местного жителя.

Мужчина обвиняется в причинении особо тяжких телесных повреждений. Как пояснил официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова, 1 февраля между бывшими супругами разразился скандал. В состоянии алкогольного опьянения мужчина, находясь по месту жительства, нанес удар топором по руке бывшей супруги.

В результате 43-летняя женщина осталась без кисти. Злоумышленник самостоятельно оказал пострадавшей первую помощь, однако позвонил в скорую только через 2 дня, утром 3 февраля.

На данный момент женщина находится в больнице, ее бывший супруг задержан и водворен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается.

Известно, что подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.