Уроженец Дзержинска виолончелист Максим Барбаш вернулся в Беларусь с концертом

В Минск с единственным концертом приехали победители многочисленных международных конкурсов испанская пианистка Антия Коуто и виолончелист Максим Барбаш, выпускник Дзержинской детской школы искусств. После выступления артисты поделились впечатлениями и рассказали, как воспитывается любовь к классической музыке.

В последний вечер января в концертном зале «Верхний город» состоялся камерный концерт белорусско-испанского дуэта — Антии Коуто и Максима Барбаша. Артисты приехали в нашу столицу с программой «Un gran viaje musical» — «Большое музыкальное путешествие» — по произведениям золотого фонда мировой классики начала XVIII — второй половины XX веков. В концерте звучали сонаты Бетховена, Дебюсси, Прокофьева, а также произведения других авторов, оказавших сильнейшее влияние на своих современников и волнующих сердца людей по всему миру до сих пор.

— Нам очень хотелось, чтобы белорусские слушатели окунулись в атмосферу этих музыкальных произведений и за один вечер смогли побывать в трех совершенно разных эпохах, — рассказал после концерта виолончелист Максим Барбаш. — Репертуар мы выбирали сами.

Музыканты признались, что в процессе создания программы «Un gran viaje musical» тщательно изучали исторические и биографические события, которые могли оказывать влияние на композиторов в те периоды, когда они писали эти бессмертные произведения.

— Каждый из композиторов в определенный период своей жизни ставил перед собой разные задачи. Кто-то создавал произведения под заказ, а, допустим, Прокофьев, в музыке изображал свои чувства, эмоции с помощью нот, — объясняет Максим. — Произведение Прокофьева, которое мы играли сегодня, было написано за 2 года до его смерти. Это было сложное для него время. В 48-м году многие советские композиторы подвергались критике со стороны властей, и в их числе Прокофьев. Его произведения были под запретом, их никто не исполнял. Будучи никому не нужным, композитор сидел дома, без денег, без еды. И вдруг, находясь в таком положении, он пишет сонату в до-мажоре, такой светлой тональности… Здесь есть момент двойственности, ее нужно прочувствовать и показать через музыку.

Антия, в свою очередь призналась, что музыку Прокофьева на минском концерте ей было исполнять сложнее всего. Но восторженная реакция и поддержка гостей вечера ее подбадривала.

— В начале было немного трудно, в зале было очень холодно и руки мерзли. Но постепенно разогрелись. И зрители хорошо поддерживали. Безумно понравилось то, с каким вниманием они нас слушали. Была полнейшая тишина. Белорусские зрители очень хорошо воспринимают классическую музыку.

К слову, в концертном зале «Верхний город» в последний вечер января яблоку было негде упасть. Сами организаторы мероприятия признались, что обычно на «не распиаренных» артистов публики приходит мало. А молодому белорусско-испанскому дуэту удалось собрать полный зал. Артистов трижды вызывали на «бис» и задаривали цветами, восторгаясь филигранной техникой исполнения и экспрессией. А ведь дуэту всего два года.

— С Максимом мы познакомились в Московской консерватории, где оба проходим обучение. Так совпало, что по камерному ансамблю нужно было создать либо дуэт, либо трио. И нам порекомендовали друг друга. Максим оказался очень эмоциональным человеком с множеством идей, но порой трудно идущим на компромиссы. Думаю, по характеру он отличается от среднестатистических белорусов. А вот для испанцев это весьма типично, — с улыбкой призналась Антия.

За непродолжительное время совместного творчества дуэт молодых музыкантов завоевал большую любовь публики и профессиональных критиков в разных странах мира. Артисты успешно гастролируют и собирают многочисленные награды за свое мастерство. В ближайших планах посетить конкурсы в Вене, Польше, Испании, а лето посвятить упорному изучению новой концертной программы. И все это совместить с учебой в консерватории.

Тут немаловажно отметить, что, несмотря на то, что обучение музыке — тяжкий труд, требующий времени, усидчивости, упорности и других немаловажных качеств, Антия и Максим — абсолютные фанаты своей профессии. Они с восторгом практикуются и с не меньшим восторгом делятся своими творческими успехами со слушателями.

Не секрет, что множество ребятишек, которых отдают в музыкальные школы с целью вырастить настоящих артистов, еще в детстве активно протестуют против обучения. Когда же наступает этот момент перехода от музыкального образования, как рутины, к абсолютной любви к игре на инструменте?

— Я всегда любил музыку. Со второго класса музыкальной школы это мое главное увлечение! — сразу опровергает теорию Максим.

— А меня в детстве заставляли, – в противовес ему признается Антия. — С 3-х лет меня вынуждали заниматься: сначала по 3 часа, после 5 часов, потом 8, иногда по 10. И все это ежедневно. Даже летом. У меня никогда не было отдыха. Музыка была для меня любовью и страданием. Иногда мне нравилось, но бывало, что я просто ненавидела играть на фортепиано, я просто сидела и машинально нажимала на клавиши, потому что так надо. Но потом родители отправили меня учиться в Московскую консерваторию, считая ее самой лучшей в мире, и там, далеко от них, я упорядочила свои мысли и отпустила все детские недовольства. Теперь я играю только в удовольствие. И родителям, которые хотят сделать из своих детей хороших музыкантов, я советую давать им свободу, соблюдая баланс. Да, заниматься нужно. Но и про время на жизнь, отдых, игры с друзьями тоже нельзя забывать.

Дополнительно

Антия Коуто с отличием закончила среднюю музыкальную школу в Виго в 2012 году. В том же году поступила в московскую консерваторию им. Чайковского в класс профессора К. В. Кнорре. Сейчас продолжает обучение в классе профессора М. С. Петухова. Антия лауреат международных конкурсов в Испании, Португалии, Чехии, Италии и Франции и др.

Максим Барбаш начал свое обучение на виолончели в Дзержинской музыкальной школе в классе О. Холодинской. После в музыкальном колледже им. Глинки в Минске в классе Н. Слоневской. В настоящее время совмещает концертную деятельность и учебу в Московской государственной консерватории им. Чайковского в классе профессора А. Селезнева. Ежегодно играет с оркестром на различных фестивалях. Обладатель Гран-при конкурса «Молодые таланты Беларуси» 2014 года, лауреат международных конкурсов в Молдавии, Беларуси, Чехии, Украины и др.

Фото: Светлана Курейчик