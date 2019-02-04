Брестский областной суд вынес сегодня обвинительный приговор по уголовному делу об убийстве школьницы из Барановичей, совершенном в 1999 году, сообщили БЕЛТА в прокуратуре Брестской области.

Обвиняемым по делу проходил ранее судимый житель Барановичей 1979 года рождения. Суд квалифицировал его действия как изнасилование по ч.2 ст.166 и убийство по п.7 ч.2 ст.139 Уголовного кодекса. В соответствии с позицией государственного обвинителя по совокупности преступлений обвиняемому назначено наказание в виде 24 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима.

Установлено, что обвиняемый, которому на тот момент было 20 лет, получив отказ 14-летней девочки от вступления с ним в половую связь, изнасиловал ее, после чего нанес удар ножом в шею.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

Как сообщалось, тело местной жительницы 1984 года рождения с ножевым ранением шеи было обнаружено в Барановичах 28 июня 1999 года. При осмотре места происшествия эксперты обнаружили возле тела девушки и изъяли биологический материал, который мог принадлежать преступнику. Из-за отсутствия на тот момент необходимого материально-технического оснащения специалисты не смогли выделить ДНК из этого материала. Вместе с тем подразделения криминальной милиции и предварительного следствия все эти годы не прекращали сбор доказательной базы по уголовному делу.

В феврале прошлого года из правоохранительных органов экспертам были направлены биологические образцы лиц, причастных к разбойному нападению, для сверки по нераскрытым преступлениям прошлых лет. Специалисты отдела судебно-биологических и судебно-генетических экспертиз управления ГКСЭ по Брестской области установили, что биологический материал одного из подозреваемых в разбое совпал по генотипу с материалом, оставленным при убийстве барановичской школьницы.

Как впоследствии выяснили сотрудники управления Следственного комитета по Брестской области, обвиняемый, которому на тот момент было 20 лет, получив отказ девочки вступить с ним в половую связь, изнасиловал потерпевшую, после чего нанес ей удар ножом в шею. От полученных телесных повреждений несовершеннолетняя скончалась на месте происшествия.