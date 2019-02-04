Не занятые в экономике будут проинформированы дополнительно.

Правительство приняло решение дополнительно проинформировать граждан, не занятых в экономике, об их включении в списки тех, кто оплачивает услуги ЖКУ по полному возмещению затрат.

Информация о том, что человек попал в списки, будет размещена в платежках на ЖКУ за январь. При этом повышенная оплата за горячую воду за первый месяц года начисляться не будет, сообщает Минтруда.

Таким образом, не занятые в экономике смогут еще в течение февраля подтвердить свою занятость или указать на трудную жизненную ситуацию.

Если в течение февраля они не смогут добиться исключения из списков, то в марте им придет жировка с выставленным счетом за подогрев воды по полному возмещению затрат, а также с перерасчетом за январь. Иначе говоря, придется доплатить.

Информацию о включении в списки можно будет получить при оплате ЖКУ через ЕРИП, а также на портале госуслуг при наличии ЭЦП или уникального идентификатора — номер услуги 3.33.04.2.