Об этом сообщили в Белорусском ПЕН-Центре.

В воскресенье умер переводчик Василь Сёмуха. Он скончался на 84-м году жизни. Об этом сообщили в Белорусском ПЕН-Центре.

Василь Сёмуха является переводчиком полного текста Библии на белорусский язык. Также он перевел на белорусский произведения многих мировых классиков. Среди них Гёте, Шиллер, Гейне, Брехт.

Василь Сёмуха переводил на белорусский язык произведения польских и латышских авторов.

В 1989 году он стал одним из сооснователей Белорусского ПЕН-Центра.