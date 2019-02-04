Синий экран будет у всех. Обновление операционной системы Windows 10 скоро будут автоматическими.

Есть вероятность того, что после синхронизации и запуска iCloud (облачный сервис) на всех компьютерах с операционной системой Windows 10 придет автоматическое обновление за октябрь 2018 года. Это последняя стабильная версия ОС.

Напомним, что изначально обновление за октябрь 2018 года сломало приложение компании Apple iCloud, в результате чего Microsoft заблокировала обновление для пользователей программы, что грозило бы «синим экраном», то есть поломками в работе системы.

Осознав безысходность с пробами «обновы 10 винды» экстренно был отключен центр апдейтов, чтобы никто ничего не понял. По статистике, в 2018 году обновления Windows 10 вызывали серьезные проблемы в январе, апреле, октябре и ноябре.

В 2020 году вся ИТ-индустрия столкнется с очередным серьезным вызовом: Microsoft перестанет поддерживать Windows 7 и прекратит выпуск обновлений для компьютерных систем работающих на данной операционной системе. Следовательно, всем, заботящимся о безопасности данных, предстоит обновиться, установив очередную операционную систему … Windows 10!

И «грабли» станут еще больше…