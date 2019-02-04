Новый клип Гагариной на песню может стать прощальным перед переездом в Китай

На своей страничке в социальной сети Instagram певица поделилась с поклонниками фрагментом своей новой видеоработы на песню «Меланхолия». Премьера запланирована на ближайшее время, но она может стать последней.

Фанаты Полины Гагариной замучили свою любимицу вопросами о выходе нового клипа, ведь певица очень давно не радовала их видео работами ссылаясь на сильную занятость. Теперь же на страничке в социальной сети Instagram звезда выложила фрагмент новой работы, действия в кадре происходят в шикарном отеле — певица позирует в баре, номерах.

Знаменитость настолько шикарна в кадре, что ее тут же засыпали комплиментами. Эксперты же заметили, что такой интерес к творчеству звезды появился из-за ее постоянного отсутствия в России. Действительно, уже несколько месяцев знаменитость просто зачастила в Китай. Изначально фанаты думали, что она отдыхает там и набирается новых впечатлений, но Гагарина работает в Поднебесной. Известно, что российская звезда решила попробовать свои силы там, где ее совсем не знают и стала участницей популярного в Китае телевизионного шоу «I am singer» где принимать участие могут лишь профессиональные исполнители.

Китайское шоу построено по аналогии нашего «Голоса», но все же имеет ряд особенностей – исполнять можно любую песню, даже свои хиты. Правда Гагарина решила не идти легким путем и взялась и взялась за творчество легендарного Виктора Цоя. На китайский язык была переведена песня «Кукушка», которая довольно неоднозначно была воспринята публикой. Все же знаменитость уверена в том, что вскоре популярность в странах Азии просто накроет ее волной, а для этого она усиленно изучает китайский язык, что поможет ей не только в общении, но и в творческих начинаниях на новом месте.

Поклонники не сомневаются, что Полине удастся покорить китайскую публику, но переживают, что не могут наслаждаться ее творчеством в России. Напомним, что в 2017 году участником китайского шоу стал казахский певец Димаш Кудайберген. Он не смог победить, но зато прославился на весь Китай и не вернулся на родину.