Изменения системы аттестации школьников произойдут в течение двух лет.

Об этом в интервью телеканалу ОНТ заявил министр образования Игорь Карпенко.

«Мы посмотрим и на систему аттестации школьников. Потому что сегодня это тоже одна из форм загрузки учащегося. Ну вот, допустим, одиннадцатый класс, выпускники, сдают 4 экзамена. Так? При этом все экзамены проходят в совершенно другой форме, нежели проводится вступительная кампания в вузы. Поэтому вот эти вопросы мы тоже посмотрим, но они не будут для нашей общественности чем-то таким, как гром среди ясного неба, они будут все-таки проработаны с педагогической общественностью, обсуждаться будут в обществе. Конечно же мы дадим анонсы определенные, дадим информацию определенную. И для этого нужен определенный период времени, для того чтобы, например, изменить формы аттестации. Для этого надо хотя бы год-два, для того чтобы система могла адаптироваться к этим новым подходам», — сказал министр.

Об изменениях в оценке среднего образования Игорь Карпенко заявил после совещания по развитию национальной системы образования у президента, которое прошло в пятницу. Во время совещания Александр Лукашенко высказал достаточно спорные идеи о недостатках учебных программ по математике, биологии, а также настаивал на практической ориентации образования и приветствовал трудовое обучение в школах. По мнению президента, в школе должны учить закручивать лампочки, чинить чайники или кофеварки — это поможет молодым людям в семейной жизни.

Министр говорит об изменении системы аттестации не в первый раз. Выпускные экзамены за курс средней школы предлагалось изменить еще несколько лет назад. При этом для выпускников 9-х классов планируется ввести независимую аттестацию, по результатам которой они смогут продолжить обучение в гимназиях или гимназических классах средних школ, в обычных классах, а также пойти по пути профтехобразования. Для 11-классников это будет национальный экзамен.