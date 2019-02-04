Лукашенко назначил новых председателей Мингорсуда и Миноблсуда

Соответствующий указ № 38 «О назначении и освобождении судей» президент подписал 4 февраля.

Председателем Минского городского суда назначен Павел Коршунович, судьей и председателем Минского областного суда — Эдуард Касперович. Последний работал в должности первого заместителя председателя и судьи Брестского облсуда.

По информации пресс-службы, документом так же назначены и освобождены от занимаемых должностей ряд судей и председателей в различных регионах республики. Полный список новых судей можно будет увидеть, когда указ официально опубликуют.