Изменения в Налоговом кодексе. Что нового ?

2019 год снова отличился изменениями в Налоговом Кодексе. Если вы физическое лицо, каждый год уплачиваете подоходный налог и подаете декларацию о доходах, надеемся, что эта небольшая заметка будет вам полезна.

На пути к созданию единой государственной базы, взяв лучшее от принципа «одно окно», государство предоставило гражданам возможность подавать налоговые декларации на бумажном носителе в любую налоговую, независимо от места своей регистрации (ст.26 Налогового кодекса Республики Беларусь). Раньше это можно было сделать только в налоговой по месту жительства.

Кстати говоря, теперь налоговая декларация может представляться плательщиками не позднее 31 марта. (ст.222 Налогового кодекса Республики Беларусь)

С нового года введено еще одно гуманное новшество. Появилась возможность уплачивать налоги и пени с отсрочкой платежей либо в рассрочку. Рассчитывать на такие послабления можно, исходя из имущественного положения или в связи с нахождением в трудной жизненной ситуации.

Плательщик, претендующий на изменение срока уплаты налогов, вправе подать заявление по установленной ИМНС форме.

Заявление подается физическим лицом – в районный, городской Совет депутатов либо в исполком по месту жительства, а в отношении земельного налога и (или) налога на недвижимость — по месту нахождения объектов налогообложения такими налогами.

К указанному заявлению нужно приложить:

сведения о доходах физического лица за последние 12 месяцев

и (или) сведения о нахождении в трудной жизненной ситуации с приложением подтверждающих документов.

Порядок рассмотрения и принятия решения о возможности предоставления рассрочки или отсрочки описан в ч. 5 ст. 51 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Еще одно новшество коснулось граждан, являющихся собственниками и (или) участниками компаний. Теперь при получении дивидендов можно рассчитывать на уплату подоходного налога по пониженной ставке либо вовсе от освобождения от его уплаты.

Данный подход реализуется, если прибыль компании не распределялась на протяжении определенного количества времени:

в течение 3-х лет — оплачивается подоходный налог по ставке 6%

в течение 5-ти лет — отсутствует обязанность уплаты подоходного налога

Для ознакомления смотрите ч.6-8 ст.184 Налогового кодекса.