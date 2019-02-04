Из общежития в Гродно выпала и разбилась насмерть женщина

Несчастный случай произошел днем 3 февраля в доме 2А по улице Богуцкого. Женщина выпала с девятого этажа. Об этом пишет Сайт Гродно 015.BY.

Происшествие произошло между 14 и 15 часами. Первыми на место прибыли медики, затем правоохранители. Был зафикирован случай смерти женщины.

В РОВД подтвердили факт смертельного падения и сообщили, что женщина выпала с 9-ого этажа.

— Я обратил на это внимание, когда увидел скорую из окна соседнего дома. Затем вышел на крыльцо, чтобы разобраться, что произошло. — рассказал о происшествии очевидец Николай. — Сразу подумал, что она просто шла, поскользнулась и упала. Но милиция и врачи смотрели вверх на балконы. Женщина лежала так 1,5-2 часа.

Что стало причиной падения женщины и имеет ли он криминальный характер выяснят правоохранители.