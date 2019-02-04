Глава парламента Венесуэлы не видит смысла и возможностей для проведения переговоров с Мадуро в рамках международных комиссий.

Объявивший себя временным президентом Венесуэлы Хуан Гуайдо заявил, что возможности для диалога с президентом Николасом Мадуро исчерпаны. Об этом он сказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

«Что касается инициативы Мексики и Уругвая, я должен искренне сказать вам, что все венесуэльские демократические силы считают, что возможности диалога с правительством Мадуро исчерпаны. Вся оппозиция едина в этом вопросе», — заявил Гуаидо, отвечая на вопрос о проведении заседания международной контактной группы по Венесуэле в Монтевидео.

«Режим отверг любую возможность политического соглашения в рамках нашей конституции. Они продолжают говорить о диалоге, чтобы заполучить время, что могут подтвердить латиноамериканские страны Группы Лима. Силы, которые еще поддерживают правительство Мадуро, не сдадутся, пока их не загонят в угол, со всем международным политическим давлением, которое может быть оказано», — сказал Гуаидо.

По его словам, сейчас «нет никакой вероятности того, что нынешняя ситуация в Венесуэле стабилизируется», впереди должны быть «только радикальные перемены».

Тем временем, сегодня ряд европейских стран объявили о признании Гуайдо временным президентом Венесуэлы, поскольку Мадуро отказался от проведения новых выборов.