Для эффективного взаимодействия ОБСЕ и Беларуси есть все необходимое. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь 1» заявил генсек ОБСЕ Томас Гремингер.

Томас Гремингер отметил, что раскол между Западом и Востоком возвращает мир во времена запуска Хельсинского процесса. Он считает, что ОБСЕ должна быть площадкой для выработки согласованных шагов в борьбе с современными угрозами.

Томас Гремингер также отметил, что несколько раз уже встречался с Александром Лукашенко и очень благодарен ему за поддержку.