Используете приложение каждый день, а может и не подозреваете о фишках, которые в нем есть. О самых интересных пишет издание «WishDo».

«Лучшие друзья»

Функцию можно использовать по назначению: сделать подборку людей (например, родственников или близких друзей) и публиковать отдельно для них посты и сториз. А можно использовать чуть-чуть хитро.

Можно добавить в «лучшие друзья» один фейковый профиль, и публиковать для него контент. Зачем?

Посты — чтобы посмотреть, как будет выглядеть контент в ленте после публикации (особенно так можно проверять видео, чтобы понять, не испортит ли Instagram качество).

А сториз — чтобы потом эту фотографию добавить в хайлайтс («вечные сториз») и сделать ее обложкой. При этом всем друзьям не будет видна эта картинка.

Множество ссылок в описании профиля

Многие сталкивались с проблемой: есть несколько ссылок, которые хочется поместить в шапку профиля. Но можно ведь только одну.

Есть сервисы, которые помогают собрать несколько ссылок под одной, да еще и красиво их «сверстают». Например, сайт Linktr.ee: можно добавить несколько ссылок, подписать их и получить такой «мини-лендинг» со всеми необходимыми контактами. Базовые функции в сервисе бесплатные.

Скрыть комментарии

Вы можете запретить определенным пользователям оставлять у вас на странице комментарии, можете включить фильтр комментариев (Instagram будет автоматически скрывать оскорбительные, на его взгляд, комментарии), а также можно ввести перечень слов, по которым будут скрываться ваши комментарии.

Функция особенно полезна будет популярным личностям, либо если у вас есть недоброжелатели. Найти можно в настройках — комментарии.

Скрыть Stories от некоторых пользователей

Например, от начальника или конкурентов. Для этого необходимо открыть свои сториз — нажать «еще» в нижнем правом углу — настройки истории. Также попасть в настройки можно через общие настройки профиля (верхний правый угол — … — настройки истории).

Instagram позволяет скрывать истории от любых пользователей.

Скрыть Stories пользователей, которые неинтересны

Можно не просто перелистнуть скучные сториз, но и скрыть их вовсе. Для этого зажмите палец на аватаре сториз того человека, чьи истории вы хотите скрыть, и появится «Удалить истории…». Так, в вашей ленте больше не будут появляться сториз от этого человека.

Вернуть их можно (вдруг вы передумаете?). Для этого пролистайте истории до самого конца, там вы увидите аватары приглушенного, серого цвета. Это они — скрытые сториз. Снова зажмите палец на аватаре — и «Восстановить историю…»

Сделайте хайлайтс

Актуальное/подборка сториз/вечные сториз — так называют относительно новую функцию в Instagram. Вы можете сохранять сториз в альбомы, которые находятся под описанием профиля.

Как сделать хайлайтс. После публикации сториз в правом нижнем углу появится сердечко. Нажав на него, вы сохраняете историю в подборку. Также вы можете зайти в архив историй (на вашей странице в панели вверху) — и там увидеть все старые истории, которые можно добавить в подборки.

Хайлайтс можно редактировать. Для этого задержите палец на подборке (кружочек под описанием профиля на вашей странице) — и «Редактировать актуальное». Вы можете переименовать подборку, изменить аватар и выбрать контент, который должен остаться в актуальном.

Фильтры в Instagram

Фильтров много, и большинство из них вы, скорее всего, не будете использовать. Их можно скрыть или изменить их последовательность. Для этого просто зажмите палец на фильтре, и появится функция «скрыть».

Еще можно докрутить фильтры до конца и зайти в настройки, где можно выключить ненужные фильтры или поменять их местами.

Черновик Instagram

Отложенного постинга в Instagram нет, зато есть «черновик». Можно загрузить фото или видео, добавить текст, а затем нажать стрелку «назад» — и Instagram предложит сохранить черновик. Когда вы попробуете сделать новый пост, соцсеть покажет вам черновики и вы сможете их опубликовать.

Архивировать посты

Бывает, что пост необходимо на время скрыть со страницы. Возможно, вы хотите его отредактировать либо он временно неактуален. Сделать это просто, и не придется удалять контент. Нажмите на … над публикацией — и «Архивировать». Пост попадает в архив, из которого его можно либо вернуть, либо где его можно удалить.

Обезопасить аккаунт

Сделать свою страницу более надежной можно с помощью двухфакторной аутентификации. Если включить эту функцию в настройках, Instagram будет присылать пароль, когда будет сомневаться, заходите ли в Instagram именно вы.

Заблокировать пользователя

Неприятных личностей в Instagram немало. Заблокировать от тролля или конкурента страницу очень просто. Открываете нужный профиль — … — Заблокировать.

Если вдруг вы решили помиловать пользователя, найти список заблокированных аккаунтов можно в настройках — «Заблокированные пользователи». Если нужно, то их можно легко разблокировать. Один минус: в списке заблокированных нет поиска, то есть нельзя начать вводить имя — и найти профиль, из-за этого сложнее искать кого-то конкретного.

Выключить статус «Онлайн»

Если вы не хотите, чтобы другие пользователи в директе видели, что вы сейчас находитесь онлайн, можно выключить сетевой статус. Для этого зайдите в настройки — показать/скрыть сетевой статус.

Сортировка сообщений в директ

Не так давно в директе в Instagram появилась возможность сортировать сообщения: можно смотреть все входящие, непрочитанные и те, что выделяете звездочкой, как важные.

Если вдруг этой функции у вас еще нет, без паники! 1) Обновите Instagram 2) Ждите, когда новинка появится у вас. Соцсеть всегда вводит обновления постепенно.

Посмотреть свои лайки

Если вы ставите лайки осознано и избирательно, и вдруг хотите вспомнить, где что-то видели — можно зайти в подборку контента, который вы лайкнули.

Настройки — Понравившиеся вам публикации.

Смотрите на действия других

Порой много интересного можно найти в контенте, который лайкают и комментируют пользователи, на которых вы подписаны. Для этого откройте лайки, в верхней панели выберите «Подписки», а не «Вы» — и добро пожаловать в мир нового и часто еще неизвестного :).

Подборки в закладках

Наверняка вы знаете, что вы можете сохранять посты с помощью кнопки «закладка». Но также в этих закладках вы можете делать папочки и группировать контент так, как вам удобно. Папки можно удалять, редактировать и переименовывать.

Скопировать ссылку

Нужно выслать кому-то ссылку на публикацию, а вы не знаете как? Если ссылку нужно выслать на фотографии НЕ с вашей страницы, над публикацией нажимаете … (правый верхний угол) — копировать ссылку. Если ссылку вашей публикации, тогда снова … над публикацией — Поделиться — и внизу «Копировать ссылку».

Спрячьте посты, на которых вас отметили

Возможно, вас отметили на спаме, а может, подружка выбрала неудачную фотографию с вами. Вы можете скрыть этот пост из отмеченных фотографий. Для этого зайдите в подборку ваших отметок.

Откройте «не ту» фотографию — … в правом верхнем углу — Действия — Скрыть из моего профиля.

Скройте рекламу

Если вы не хотите видеть какую-то надоедливую рекламу, скройте ее из ленты. Сделать это просто.

Видите рекламу в ленте — нажимаете … в правом верхнем углу — Скрыть рекламу или пожаловаться на нее. Если вы скроете рекламу, Instagram поинтересуется почему:

Когда вы показываете Instagram, что та или иная реклама вам неактуальна, он редактирует ваши интересы. Например, вам не актуальна тема здорового питания или воспитания детей. Он будет меньше показывать вам такого контента.

Если же реклама назойливая или неуместная, администрация сети может заблокировать рекламу бренда или отредактировать ее. Поступать по плохому и просто так блокировать всю рекламу как неуместную или назойливую, не советую — вы сделаете плохо брендам, которые официально работают в Instagram, а не покупают «не проплаченные» посты у блогеров :).

Включите уведомления

Алгоритмическая лента Instagram сама решает, чьи посты и сториз вам интересны. Но если вы боитесь пропустить публикации кого-либо, вы можете включить уведомления.

Для этого зайдите на нужную страницу — нажмите … в правом верхнем углу — и «»Включить уведомления». Так вы не потеряете новые посты важных для вас людей.

Выбирать, что видеть в «Рекомендованном»

Если во вкладке «Рекомендованное» вы видите то, что вам на самом деле не нравится, это можно постепенно изменить. Для этого необходимо открывать неактуальные для вас публикации, нажимать на … — «Видеть меньше таких публикаций». Кроме того, что публикация будет скрыта, Instagram также отредактирует ваши интересы и будет меньше показывать вам постов такой темы.