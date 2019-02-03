В Витебске с крыши обрушился лед и разбил авто

Инцидент произошел утром 3 февраля возле дома № 3 на улице Янки Купалы в Витебске.

С крыши над подъездом упали большие куски льда и попали на стоявшую рядом Toyota, принадлежащую местной жительнице, художнице и фотографу Лилии Кулененок, пишет TUT.BY.

Лед на машину упал с крыши около 10 часов утра. Разбилось заднее стекло. Часть кусков упала на козырек подъезда, а часть — на землю.

Женщина до сих пор в шоке:

— Хорошо еще, что эти льдины не свалились на мою голову, мне бы это вообще не понравилось. У меня волосы дыбом до сих пор стоят: когда я рассматривала эту дыру в стекле, с крыши во второй раз сошла целая «лавина». За спиной у меня грохнулось на землю несколько больших льдин — размером с два кирпича каждая.

Женщина говорит, что опасается теперь, как бы сход льда не повторился:

— Ходить по тропинке рядом с подъездом просто страшно: на крыше еще много льда, а сейчас установились оттепельные дни. Страшно выпускать на улицу маленького сына, страшно выводить на прогулку и собак — у меня живут таксы.

Ущерб, как подсчитала хозяйка пострадавшей машины, составил примерно 700 рублей: «Это если ставить оригинальное „тойотовское“ стекло. Плюс неделю, пока стекло будет идти под заказ, я буду без авто. Разве что затянуть пленкой».

Лилия Кулененок говорит, что за всю зиму ни разу не видела, чтобы на крыше дома чистили снег.