Утром в воскресенье на трассе Вязьма — Калуга пассажирский автобус MAN съехал в кювет на своей стороне дороги и перевернулся. По данным оперативных служб, это произошло в 9:15 в районе села Извеково. В МВД сообщили, что погибли четверо детей и трое взрослых. Всего в автобусе ехали 45 человек. Пострадавших в ДТП (девять взрослых и 23 ребенка) доставили в больницу в состоянии средней тяжести.

Как рассказали в смоленской областной администрации, дети из города Ярцево ехали на конкурс в Калугу. Глава города Ярцево Владимир Макаров сказал «Интерфаксу», что дети представляли частный танцевальный клуб «Вертим». По информации Mash, многие дети были с матерями. Всего в автобусе был 31 ребенок и 14 взрослых.

По предварительной версии, автобус занесло на скользкой дороге. Водитель не справился с управлением и машину вынесло в кювет, сам он выжил и дает показания следователям. Впоследствии, как сообщил источник ТАСС, его задержали. Уголовное дело по факту случившегося расследуют по двум статьям — о нарушении правил дорожного движения и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.