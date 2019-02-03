В министерстве здравоохранения Беларуси обещают ускорить подготовку нормативных актов для того, чтобы женщины, у которых есть проблемы с оплодотворением, смогли пройти первое ЭКО бесплатно.

Об этом сообщил министр здравоохранения Валерий Малашко.

На сегодняшний день в Беларуси не предусмотрено бесплатного ЭКО. Парам, которые хотят обрести детей, приходится копить деньги на эту недешевую процедуру или воспользоваться кредитом «Беларусбанка» с комиссией в размере 50% ставки рефинансирования (сейчас ставка составляет 10% годовых). Если попытка оказалась неудачной, паре все равно приходится гасить кредит и вновь собирать деньги на ЭКО – для некоторых это единственный шанс стать родителями.

Как заявил Валерий Малашко на коллегии Минздрава, они ускорят подготовку нормативных актов для проведения первого ЭКО на бюджетной основе, получив согласие правительства. Чтобы женщины, у которых диагностировали бесплодие, смогли пройти первую процедуру экстракорпорального оплодотворения бесплатно, будет использована экономию бюджетных средств при проведении госзакупок.

К работе планируют привлечь и коммерческие медцентры.