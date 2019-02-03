Ксения Собчак дала первое интервью после появления слухов о расставании с мужем Максимом Виторганом. Она назвала супруга «родственником» и «близким человеком», от которого у неё есть любимый ребенок. На вопрос о разводе же она ответила, что женщина имеет право жить и спать с тем, с кем хочет.

Собчак рада, что женщины имеют право на счастье и стереотипы об изменах мужей и жен меняются, ведь раньше неверных мужей называли «мачо», а жен – проклинали, заявила Собчак в интервью, часть которого появилась на Starhit. На самом же деле у женщины должна быть свобода в личной жизни, уверена она.

Что же касается фотографий, на которых Собчак запечатлена завтракающей в кампании с Богомоловым, то она ответила, что не будет их комментировать.

Собчак подчеркнула, что у неё хорошие отношения с бывшей женой Виторгана и его детьми от предыдущего брака. «Вне зависимости от проблем, которые у людей есть, нужно оставаться людьми» — уверена Ксения.

Своим же главным делом Собчак считает воспитание сына Платона, который родился у неё в браке с Виторганом.