Посол Беларуси в Швеции и Норвегии Дмитрий Мирончик прокомментировал слухи о появлении бренда H&M в Минске в своем Twitter-аккаунте, передает Sputnik.

Информация о том, что общество с ограниченной ответственностью «Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц Бел» было зарегистрировано в Беларуси, появилась еще в конце прошлого года. Говорили о том, что магазины шведского бренда появятся в столице уже в 2019-м.

«H&M официально подтверждает намерения открыть в 2019 году магазин в Беларуси», — написал Мирончик.

На сайте компании говорится о том, что она действительно планирует расширить экспансию и открыть в этом году магазины в Беларуси, Боснии и Герцеговине и Тунисе.

Новый конкурент белорусскому легпрому

В конце прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание в Орше, где говорил о судьбе текстильной промышленности. Он настоятельно рекомендовал чиновникам загрузить ткацкие фабрики на полную мощность. Глава государства напомнил, что он сам предпочитает белорусскую одежду и обувь.

На уходящей неделе флагману белорусской льняной отрасли — Оршанскому льнокомбинату — было поручено развивать сотрудничество с мировыми гигантами, такими как IKEA, Wallmart и прямым конкурентом H&M — испанской компанией Inditex, которая уже открыла ряд магазинов в Минске.