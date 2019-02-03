Возведение на престол (интронизация) митрополита Киевского и всея Украины Епифания состоится сегодня, 3 февраля 2019 года, во время божественной литургии в Софийском соборе, сообщает РБК-Украина.

Интронизация состоится в 40-й день рождения Епифания

Интронизация Епифания состоится в его 40-й день рождения. После интронизации Епифаний уже официально станет предстоятелем Православной церкви Украины (ПЦУ). После интронизации должно состояться первое заседание Синода, где окончательно будут согласованы, утверждены и назначены соответствующие должности.

Сама интронизация представляет собой публичное богослужение, во время которого совершается возведение предстоятеля церкви на его кафедру. Согласно процедуре, возведение на престол совершается во время литургии с облачением новоизбранного иерарха в богослужебные одежды, соответствующие сану.

Как сообщал Епифаний, ожидается, что на интронизации будет присутствовать почетный партиарх Филарет, делегация Вселенского патриархата, а также делегации из УПЦ Канады, УПЦ в Америке, представители со святой горы Афон.

Епифаний — первый предстоятель ПЦУ

Епифаний (Сергей Думенко) был избран предстоятелем Православной церкви Украины на Объединительном соборе в Киеве 15 декабря 2018 года. До этого он являлся епископом Украинской православной церкви Киевского патриархата — наместником Свято-Михайловского Выдубицкого монастыря (с 2008 по 2018 год), викарным епископом Вышгородским (с 2009 по 2010 год), митрополитом (на момент окончания служения на кафедре) Переяславским и Белоцерковским (с 2010 по 2018 год), Патриаршим наместником с правами епархиального архиерея (с 2013 по 2018 год).

21 декабря 2007 в Михайловском Златоверхом монастыре по благословению патриарха Филарета Сергей Думенко был пострижен в монашество с именем Епифаний — в честь святителя Епифания Кипрского. Уже в январе 2008 года патриарх Филарет рукоположил его в сан иеродиакона, затем — в сан иеромонаха, в марте 2008 года — в сан архимандрита, в январе 2012 года — в сан архиепископа, в июне 2013 года — в сан митрополита Переяслав-Хмельницкого и Белоцерковского. В декабре 2017 Епифаний получил титул митрополита Переяславского и Белоцерковского.

Украина получила томос об автокефалии церкви

Процесс получения Украиной томоса начал активно развиваться весной 2018 года. В апреле Верховная рада поддержала обращение президента Украины Петра Порошенко к Вселенскому патриарху Варфоломею о предоставлении томоса об автокефалии церкви в Украине. В ответ на это Украина получила от Константинополя положительное решение о создании единой церкви. В ноябре 2018 года в рамках визита в Турцию Порошенко провел встречу с Варфоломеем, в ходе которой было подписано соглашение о создании независимой украинской церкви. После этого на Синоде Вселенского патриархата было принято решение о предоставлении автокефалии украинской церкви и началась подготовка к предоставлению украинской церкви томоса об автокефалии. Согласно процедуре, для получения томоса представители Украинской православной церкви Киевского патриархата, Украинской православной церкви Московского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви должны были провести Объединительный собор, на котором избрать предстоятеля новой церкви.

Соответствующий Объединительный собор был проведен 15 декабря в Киеве, он длился несколько часов. По результатам тайного голосования предстоятелем Православной церкви Украины был избран Епифаний. 6 января 2019 года в храме Святого Георгия на Фанаре Епифаний вместе с Варфоломеем провели совместное богослужение, после которого Епифаний получил из рук Вселенского патриарха Варфоломея посох и томос, который провозглашает автокефалию.

Таким образом, в Украине была создана новая независимая церковь. На данный момент продолжается переход приходов УПЦ (МП) в Православную церковь Украины.