В небе над кубинской провинцией Пинар-дель-Рио прогремел мощный взрыв.

Очевидцы рассказывают, что видели столб дыма, а местные жители почувствовали сильную вибрацию в домах, сообщает местное издание Granma.

Были предположения о взрыве военного самолета, однако позже появилась информация от метеослужбы, где сообщалось о возможном падении метеорита на западе Кубы. Эта версия подтвердилась.

В настоящее время на месте происшествия работают специалисты, они нашли несколько осколков метеорита, размер которых достигает 20-30 см в длину. Кубинские власти сообщили о том, что пострадавших и разрушений в результате падения метеорита нет.