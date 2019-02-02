В суде Центрального района Гомеля завершились слушания уголовного дела о вымогательстве и принуждении к выполнению обязательств, сообщает «Гомельская правда».

В августе прошлого года уроженец Пинска обратился к обвиняемому за помощью по возврату долга в пять тысяч долларов. Гомельчанин согласился и вскоре навестил должника по месту жительства. При этом представился членом вооруженной преступной банды Морозова, действовавшей некогда на Гомельщине. Мужчина действительно был ранее судим за участие в преступной организации, мошенничество, грабеж, кражу, вымогательство. Для придания большей убедительности своим угрозам бывший участник преступной организации принес на следующую встречу пистолет и экземпляр приговора Верховного Суда Беларуси 2006 года по обвинению его и остальных «морозовцев». Угрожая должнику и его семье насилием, мужчина требовал отдать ему 15 тысяч долларов.

Суд Центрального района Гомеля признал обвиняемого виновным в вымогательстве, совершенном повторно, под угрозой убийства и причинения тяжкого телесного повреждения с целью получения имущественной выгоды в крупном размере, а также в принуждении к выполнению обязательств. В его действиях признали наличие особо опасного рецидива. Обвиняемому назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в условиях особого режима с конфискацией имущества.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в законном порядке.