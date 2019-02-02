Президент России Владимир Путин заявил о начале в РФ работ по созданию новых вооружений из-за аналогичных действий со стороны США, в частности, будет начата разработка гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности.

«Они [США] объявили о том, что они занимаются НИР и НИОКР, опытно-конструкторскими работами, и мы будем делать то же самое», — сказал глава государства на встрече с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым в субботу.

«Согласен с предложениями министерства обороны о начале работ по «приземлению» «Калибров» и открытии нового направления — создания гиперзвуковой ракеты наземного базирования средней дальности», — подчеркнул Путин.

Министр огласил два предложения по ответным мерам России: «Первое. Это открытие НИР и ОКР в ближайшие месяцы по перепривязке или использованию пусковых установок морского базирования ракет «Калибр» в наземном варианте. Второе. Это открытие также НИР, переходящей в опытно-конструкторскую работу, по созданию наземных комплексов гиперзвуковых баллистических ракет средней и меньшей дальности».

На просьбу Шойгу поддержать эти планы глава государства ответил: «Согласен».