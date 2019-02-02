Повестка ЕАЭС не продвигается вперед из-за позиции одного государства, блокирующего решения по целому ряду вопросов — она словно «застряла в лифте», заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

В пятницу в Алматы прошел межправсовет ЕАЭС — и, по словам М.Орешкина, заседание в узком составе длилось три часа, пишет «Интерфакс».

«Рекорд за последние разы, когда мы собирались. С чем это связано? Связано с тем, что, конечно же, у нас повестка по некоторым вопросам «застревает», — констатировал министр.

«Сейчас как раз после переговоров с казахстанской стороной спускались в лифте, и делегация наша застряла в лифте. То же самое у нас сейчас происходит немножко в ЕАЭС — есть одна страна, которая блокирует решение вопросов, поэтому обсуждение шло так долго, не по всем вопросам нашли консенсус, отложили их решение на более поздние сроки. Поэтому здесь будем продолжать работать. И будем надеяться, что так же как мы выбрались успешно из лифта, так же мы по всем этим вопросам продвинемся вперёд», — сказал М.Орешкин.

Глава Минэкономразвития РФ, недавно возглавивший с российской стороны рабочую группу по урегулированию спорных вопросов и интеграции с Беларусью, отказался называть страну, о которой идет речь.

«Я не буду называть конкретно. Я думаю, что вы сами можете догадаться. Я думаю, что двусторонняя повестка сейчас накладывает отпечаток на многостороннюю. Будем надеяться, что выход из этой ситуации будет найден», — сказал М.Орешкин.

«Есть большое количество вопросов, которые тянутся уже несколько лет. И по целому ряду вопросов, я не буду уходить в детали, есть ситуация, когда 4 страны все согласовывают, а одна страна выступает против. Причем зачастую комментарии не всегда масштабны для того, чтобы приостанавливать движение по тем или иным вопросам. В том числе это касается вопросов зон свободной торговли, но еще раз повторюсь, что будем надеяться, и для этого есть все возможности, чтобы эти проблемы преодолеть и продолжить движение в нормальном ритме уже в ближайшем будущем», — добавил министр.