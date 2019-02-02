Белорусская спортсменка Марина Зуева завоевала бронзовую медаль на дистанции 3000 м на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в Норвегии, сообщили агентству «Минск-Новости» в Белорусском союзе конькобежцев.

Зуева финишировала третьей, преодолев дистанцию за 4 мин 03,80 сек. Ее опередили Мартина Сабликова из Чехии (4 мин 02,17 сек) и Наталья Воронина из России (4 мин 03,76 сек).

Соревнования в норвежском Хамаре продолжатся 3 февраля. За награды будут бороться белорусские конькобежцы Виталий Михайлов, Игнат Головатюк, Артем Чабан и Анна Нифонтова.