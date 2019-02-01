34-летняя жительница Лунинецкого района подозревается в заражении вирусом иммунодефицита (ВИЧ) восьми мужчин. В отношении нее возбудили 8 уголовных дел.

В управлении Следственного комитета по Брестской области сообщили, что женщина узнала о своем диагнозе в 2013 году. Тогда же ее предупредили об уголовной ответственности за заражение других людей ВИЧ-инфекцией.

Однако сельчанка продолжала вступать в половую связь с мужчинами, которых не предупреждала о ВИЧ-положительном статусе. Секс был незащищенным, и мужчины один за другим заражались, о чем впоследствии узнавали, сдав соответствующий анализ.

В конце прошлого года на женщину завели три уголовных дела за заражение вирусом иммунодефицита человека, ее поместили под стражу. А в январе в отношении обвиняемой возбудили уголовные дела еще по пяти эпизодам.