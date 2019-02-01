В России нашли неизвестные фотографии Николая II

На большинстве найденных фото запечатлен высокий казак среди сослуживцев и Николай II с детьми.

В Ставропольском крае РФ нашли конверт с ранее неизвестными фотографиями императорской семьи, сообщает издание Победа.

Отмечается, что тайник пролежал сто лет под кровлей управления Федерального казначейства в Ессентуках. На снимки наткнулись рабочие во время ремонта крыши. Они лежали в конверте под ветхой балкой.

На большинстве фото запечатлен высокий казак среди сослуживцев и Николай II с детьми. Ни одна из фотографий никогда ранее не публиковалось. На двух карточках сохранились подлинные автографы царских детей.