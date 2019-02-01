Эксперты не видят минусов в присоединении Беларуси к данной организации. По их мнению, страна, являясь членом ЕАЭС, уже выполняет обязательства очень близкие к тем, которые существуют в ВТО. А преимуществ, между тем, пока не имеет.

Беларусь подала заявку на вступление в ВТО в 1993 году. Процесс переговоров имел различную динамику на разных этапах. Так, 10 протоколов были подписаны до 2007 года. С 2010 по 2016 год работа не велась вообще. В 2017-м процесс вступления Беларуси в ВТО снова возобновился, причем достаточно активно. За последние два года были подписаны еще 10 протоколов с заинтересованными членами данной организации.

«Отмечу, что объем требований к различным странам отличается. К примеру, Черногория подписала 11 протоколов и вступила в ВТО, Кыргызстан вступил в организацию в течение 2,5 лет, Грузия – 4,1. А в Беларуси данный процесс уже длится более 20 лет», – сказал руководитель переговорной делегации по присоединению Беларуси к ВТО, посол по особым поручениям Владимир Серпиков, выступая на семинаре «Беларусь на пути в ВТО», организованным Исследовательским центром ИПМ.

По его словам, Беларусь в постоянном диалоге со всеми заинтересованными. При этом, очень важно соблюсти баланс между национальными интересами и международными обязательствами.

Нужна политическая воля и переговорная команда

Как заметила в свою очередь начальник отдела ВТО и унификации торговых режимов управления внешнеторговой политики Департамента внешнеэкономической деятельности МИД Ольга Казакевич, на сегодня ВТО в целом – единственная площадка, где страны могут встретиться и выработать правила торговли, решить возникающие проблемы.

Эксперт рассказала, что рабочая группа по вступлению Беларуси в ВТО включает 47 членов, и это, по ее словам, очень много.

«Что такое рабочая группа? Это те страны, таможенные территории, которым страна интересна и которые хотят принимать непосредственное участие во всех заседаниях по присоединению страны в организацию», – заметила она.

Казакевич обратила внимание на важность в данном процессе наличия политической воли и поддержки на высоком уровне.

Она объяснила, что переговорный процесс связан с изменением и совершенствованием законодательства, и естественно, чтобы какие-то решения были приняты, члены ВТО должны знать, что такая поддержка наверху в стране есть.

«Без такой поддержки далеко продвинуться невозможно», – констатировала она.

Также представительница МИД указала на важность наличия подготовленной переговорной команды.

«На сегодня у нас это не только МИД, но и фактически все министерства и все регуляторы. Ведь вопросы очень разные: от инвестиций до сельского хозяйства, поэтому вовлечены все», – сказала она.

Ольга Казакевич объяснила, что переговоры происходят не только с членами ВТО, но и на внутреннем рынке, со всеми министерствами и регуляторами.

«Важно учесть все мнения. К примеру, чисто гипотетически, страховому сектору услуг важно защитить себя максимально и не пустить конкурента на внутренний рынок, а представители промышленности и сельского хозяйства, наоборот, заинтересованы, чтобы пришли конкуренты, поскольку это снизит цену данной услуги, и повысит ее качество», – пояснила представитель МИД.

«И по многим вопросам интересы внутри страны противоположны. И здесь важно найти баланс», – добавила она.

Какие преимущества

Говоря о преимуществах участия в ВТО, Казакевич назвала ключевое: членство в ВТО позволит защитить отечественного производителя.

К примеру, если Беларусь вступит в ВТО, все остальные члены данной организации обязуются не использовать по отношению к нам некие запрещенные меры, торговые барьеры, которые запрещены правилами организации.

«Как-то в МИД поступило обращение от отечественной транспортной компании, как некая страна, не буду ее называть, приняла какие-то новые ограничения в правилах торговли, – рассказала Ольга Казакевич. – Что делать? Если ты член ВТО и знаешь правила организации, ты смотришь на это вопрос через призму обязательств ВТО. А значит, открываешь документы и читаешь, противоречит ли это обязательствам данной страны. Если да, можно по заявлению данного бизнеса инициировать консультации на площадке ВТО с этой страной, вступить в переговоры и начать разбираться, насколько это соответствует правилам организации. И в большинстве случаев исход таких переговоров всегда положительный».

«Сегодня же по отношению к нам даже наши соседи применяют некие ограничения. И у нас как не членов ВТО есть только единственный способ, к сожалению: идти уговаривать, убеждать, просить», – сказала она.

В свою очередь, отвечая на вопрос, какие плюсы или минусы ждут республику от вступления в ВТО, представитель ведомства заметила, что вообще никаких минусов не видит.

«Почему? Наша страна как член ЕАЭС уже взяла на себя обязательства и ведет торговую деятельность по правилам, очень близким к тем, что существуют в ВТО, поскольку именно они легли в основу договора ЕАЭС. Мы не можем поднять пошлины, как нам вздумается, не можем давать запрещенные субсидии своим предприятиям, потому что у нас есть обязательства. То есть мы сегодня уже выполняем обязательства, а между тем преимуществ никаких не имеем», – заключила Казакевич.